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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ünzile Alacaoğlu (35) olay yerinde, annesi Gülten Yalçıntepe (60) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bayramiç-Ezine Karayolu üzerinde meydana geldi. Bayramiç'ten Ezine'ye seyir halinde olan Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobil Kızılköy mevkiinde nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sulama kanalı üzerinden geçen otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Ünzile Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülten Yalçıntepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Otomobil 3-sayfa Güncel trafik Mısır Ezine Kaza

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