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Çanakkale'de Trafik Denetimlerinde 141 Sürücüye Ceza

Çanakkale'de Trafik Denetimlerinde 141 Sürücüye Ceza
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimlerde 141 araç sürücüsüne toplamda 559 bin 880 TL trafik cezası kesildi. Uygulama, algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla yapıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 farklı noktada yapılan denetimlerde 141 araç sürücüsüne 559 bin 880 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun' arttırılması maksadıyla 25-26 Ocak tarihlerinde Çanakkale il genelinde eş zamanlı olarak 30 farklı noktada yapılan uygulamada, bin 550 araç ve şahıs sorgusu yapıldı. 141 araç sürücüsüne 559 bin 880 TL trafik idari para cezası uygulandı. 10 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 46 araç trafikten men edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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