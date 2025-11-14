Çanakkale'de Tır ile Traktör Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de tır ile traktörün çarpıştığı kazada traktörde bulunan karı koca hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu üzeri Bozcaada kavşağında meydana geldi. B.Ç. idaresindeki 59 AIL 467 plakalı tır ile Nejdet Özcan'ın kullandığı 17 DU 480 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü, traktör yan yatarak metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde müdahale ettiği karı koca Ayşe Özcan ile Nejdet Özcan'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada, Ayşe Özcan tırın altında kalarak Nejdet Özcan ise savrularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin bölgeyi incelemesinin ardından çiftin cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kısa süreliğine kapanan yol tır ile traktörün olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE