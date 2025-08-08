Çanakkale'de Tekne Faciası: 1 Ölü

Çanakkale'de Tekne Faciası: 1 Ölü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında batan teknede Kemal Okur hayatını kaybederken, diğer yolcu A.S. yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Olay sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında batan teknedeki 1 kişi yüzerek kıyıya ulaşırken, Kemal Okur (55) adlı vatandaş ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Burhanlı köyü açıklarında meydana geldi. Kemal Okur ve A.S. (60), 8 buçuk metre uzunluğundaki 'Deren 48' isimli tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra tekne su almaya başladı. Su alan tekne batınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. A.S., kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Kemal Okur için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Botu Marmara Grup Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi 5 Komutanlığı ekipleri, Kemal Okur'un cansız bedenine ulaştı.

Kıyıya getirilen Okur'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE

