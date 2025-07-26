Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Müdahale Devam Ediyor
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Ezine ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine'nin Üvecik köyü kırsalında tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler yangına havadan 5 uçak 3 helikopter kardan ise 14 arazöz, 5 itfaiye, 2 dozer ve 125 personel ile müdahale ediyor.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman tarafından yapılan açıklamada, "Henüz yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli. Azami dikkat ve sorumluluk rica ediyorum" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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