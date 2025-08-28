Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Kemel köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ancak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol sağlandı.

Yangın, saat 12.46'da Merkez ilçeye bağlı Kemel köyünde tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 17.40'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

