Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Gelibolu Bolayır ve Koruköy köyleri arasında bulunan bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın 14.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE