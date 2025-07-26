Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek bölgedeki ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın saat 12.00 sıralarında Gelibolu Bolayır ve Koruköy köyleri arasında bulunan bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın 14.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa