Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Saat 17.15 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyü yakınlarında tarım arazilerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa