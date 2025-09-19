Haberler

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmış durumda.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangın, saat 10.45 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ile Kavakköy arasında tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
