Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangın, saat 10.45 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ile Kavakköy arasında tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - ÇANAKKALE