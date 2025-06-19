Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 4 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personeliyle yangına müdahale devam ediyor. - ÇANAKKALE