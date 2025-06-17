Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangın, tarım arazisinde yaklaşık 50 dönümlük alanın zarar görmesine sebep oldu. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Yangın, saat 17.15 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe köyü yakınlarında tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekipler havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.