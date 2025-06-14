Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın
Çanakkale'nin Biga ilçesinde başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgedeki tarım arazilerini tehdit ediyor.
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına ekipler havadan karadan müdahale ediyor.
Yangın saat 11.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ PELTEK - 3.Sayfa