Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, etkili rüzgar ile ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
