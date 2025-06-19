Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

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Çanakkale'nin Özbek köyünde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale için havadan ve karadan ekipler bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Özbek köyünde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan 4 uçak, 1 helikopter ve karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personeliyle müdahaleye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - 3.Sayfa
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