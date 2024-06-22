Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın saat 23.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alan yayılan alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın saat 00.45 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. - ÇANAKKALE