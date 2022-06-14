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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, şüpheli M.G.'nin ikametinde yapılan aramalarda 62 tarihi eser olduğu değerlendirilen taş obje, 6 Osmanlı döneminden kalma el yapımı kırmızı beyaz ve yeşil beyaz renklerinde ay yıldızlı bayrak, 4 köstekli saat, üzerinde 'Ottoman' ibaresi ve Arapça ifadeler bulunan 7 bez torba, 2 top mermisi başlığı, 2 alan tarama dedektörü ile bu dedektöre ait 4 kablo ile ekipmanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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