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Çanakkale'de Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Denetimler Arttı

Çanakkale'de Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Denetimler Arttı
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerdeki doğal yaşamı korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Gelibolu'dan Ayvacık'a kadar birçok noktada balıkçılık denetimleri yapıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerdeki doğal yaşamı korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, birçok noktada eş zamanlı kontroller yapıldı.

Denetimlerde Gelibolu'dan Ayvacık'a kadar olan sahil şeridinde karaya çıkış noktaları, il genelindeki ana yol güzergahları, su ürünleri nakil araçları ve balıkçı gemileri detaylı şekilde kontrol edildi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet güçleriyle koordineli şekilde yürüttüğü denetimlerde, özellikle hamsi avcılığına yönelik kota uygulamasına hassasiyet gösteriyor. Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında belirlenen avlanma kurallarına uygunluk titizlikle denetleniyor.

İki denize kıyısı olan Çanakkale'de, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasadışı avcılıkla mücadele konusunda kararlı bir duruş sergileyen Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, denetimlerin etkin ve sürekli bir şekilde devam edeceğini bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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