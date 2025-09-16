Çanakkale'de Suç Örgütüne Baskın: 8 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de esnafın taşınır/taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçiren ve yüksek faizle borç para veren örgüt çökertildi. Yapılan operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde örgütlü suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde; çıkar amaçlı suç örgütünün Çanakkale ve çevre illerdeki esnafın taşınır/taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri ve yüksek faizle borç para verdikleri tespit edildi. Bunun üzerine 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 19 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yeri aramalarında; ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek, çok sayıda dijital materyal, çek ve senet ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkan 19 şüpheliden başta örgüt lideri Z.K.Ö. olmak üzere C.Ö., M.D., F.C., S.B., A.T., İ.T. ve S.C. isimli 8 şüpheli tutuklandı. - ÇANAKKALE