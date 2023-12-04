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Çanakkale'de suç örgütü operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda silahlar, fişekler, delici-kesici ve yaralayıcı aletler ile çeşitli belgelere el konuldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Çanakkale merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 14 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar, fişekler, delici-kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı şahıslar adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatlarına el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Haberler

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