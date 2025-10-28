Çanakkale'de Son Bir Hafta İçinde 6 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de emniyet ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlarda toplam 6 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur uygulamaları ve operasyonlar kentte hız kesmeden devam ediyor. 20 - 27 Ekim 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalarda 7 bin 403 şahıs ve 2 bin 12 araç incelendi. Polis ekiplerince farklı suçlardan aranması bulunan 32 şahıs yakalanırken 574,51 gram narkotik madde, 20 adet narkotik içerikli hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda, 89 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine sevk edildi. İncelenen araçlardan ise 243 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE