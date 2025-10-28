Haberler

Çanakkale'de Son Bir Hafta İçinde 6 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Son Bir Hafta İçinde 6 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de yapılan huzur uygulamaları ve operasyonlar sonucunda 6 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlarda toplam 6 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur uygulamaları ve operasyonlar kentte hız kesmeden devam ediyor. 20 - 27 Ekim 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalarda 7 bin 403 şahıs ve 2 bin 12 araç incelendi. Polis ekiplerince farklı suçlardan aranması bulunan 32 şahıs yakalanırken 574,51 gram narkotik madde, 20 adet narkotik içerikli hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda, 89 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine sevk edildi. İncelenen araçlardan ise 243 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.