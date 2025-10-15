Haberler

Çanakkale'de Silahlı Kavga: Emekli Astsubay Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de husumet nedeniyle komşusu tarafından silahla vurulan emekli astsubay Gökhan Yılmazbaş, hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de aralarında husumet bulunan komşusu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden emekli astsubay Gökhan Yılmazbaş son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık astsubayı olduğu öğrenilen Celal B. (41) ile emekli astsubay Gökhan Yılmazbaş'ın (45) çocuklarının kavgası sebebiyle husumetli olduğu öğrenildi. Celal B., komşusu Gökhan Yılmazbaş ile apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal B., yanındaki tabanca ile Gökhan Yılmazbaş'ı sırtından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Gökhan Yılmazbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli Celal B., suç aleti silah ile birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Gökhan Yılmazbaş için Esenler Mahallesi'ndeki Kınalı Kuzular Camii'nde ikindi namazı müteakip kılınan cenaze namazı aradından tören düzenlendi. Törende Yılmazbaş'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Yılmazbaş, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi

Ters yöne girip racon kesen sürücü bedelini ağır ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.