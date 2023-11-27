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Çanakkale'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan silahlı kavgada, Bayatlar köyünde yaşayan emekli öğretmen H.İ.B. ile eski eşinin erkek kardeşi Basri Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.İ.B'nin av tüfeği ile ateş ettiği Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli H.İ.B, jandarma ekiplerine teslim oldu. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.