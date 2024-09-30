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Çanakkale'de Silahlı Çatışma: 6 Yaralı, 14 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Çanakkale'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 6 kişi yaralandı. Olay sonrası 21 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 14'ü adliyeye sevk edildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de polis merkezi önünde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelileri adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önünde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de 26 Eylül tarihinde saat 15.40 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı ve kesici aletli kavga çıktı. Çatışmada 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği çıkan tüm sokakları trafiğe kapattı. Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar gelen olayda polis silahlı çatışmaya karışan yaralılar dahil toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanılan 2 ateşli silah, şarjör, 15 fişek ile 2 kesici alet ve sopalar ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 27 Eylül tarihinde şüphelilerin 10 ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ateşli silah, kuru sıkı tabanca, şarjör, 15 fişek, 25 koli (250.000 adet) bandrolsüz boş makaron, 62 bin 880 dal dolu makaron, 113 kilogram tütün, 400 mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü, 9 elektronik sigara, elektrikli sigara sarma makinesi ve aparatları ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerden Ö.K., K.K., Y.K., A.K., F.K., M.K., S.K., U.A., Y.A., S.K., S.K., M.A., A.P. ve S.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı olan 5 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin tedavilerinin ettiği bildirildi.

Şüphelilerin kaçma anı ile çatışma anı kameraya yansımıştı

Olay esnasındaki sıcak görüntüler kameraya yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavgada bir grubun yerde yatan diğer gruptan şahısları kesici alet ve silahla yaraladıkları görülüyor. Yaşanan çatışma sonrası polisin şüphelilere müdahale ettiği kayıtlara geçmişti. Olaya karışan şüphelilerin kaçış anı ise sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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