Çanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler

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Çanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı ile mücadele doğrultusunda önceden takibe aldıkları bir adrese operasyon düzenlendi. Bomba arama köpeği Torba'nın da katıldığı operasyonda; 4 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 9 adet 9mm tabanca fişeği, tabanca yapımında kullanılan namlu, pim ve yay gibi parçalar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli şahsın ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

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