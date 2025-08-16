Çanakkale'de Şiddetli Rüzgarla Mücadele Ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına karşı 12 uçak, 12 helikopter, 94 arazöz ve 560 personelle müdahale ettiklerini açıkladı. Hızla esen rüzgar yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale'de ekiplerin hem yangınla hem de hızı saatte 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla mücadele ettiğini belirterek, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamada, Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına, 12 uçak, 12 helikopter, 94 arazöz, 3 iş makinesi ve 560 personel ile müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gelibolu'da orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Saatte 50 km hızla esen rüzgara karşı yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
