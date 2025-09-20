Haberler

Çanakkale'de Seyir Halindeki Otomobil Tarlaya Girdi: 2 Yaralı

Güncelleme:
Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Tayfur köyü yakınlarında meydana geldi. 17 AIL 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak tarlaya girdi. Yaralı sürücü ve yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
