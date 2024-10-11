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Çanakkale'de Samanlık Yangını: Üçüncü Kez Yandı

Çanakkale'de Samanlık Yangını: Üçüncü Kez Yandı
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir samanlıkta çıkan yangında bin saman balyası yanarken, depo sahibi yangının üçüncü kez meydana geldiğini belirtti.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde samanlıkta çıkan yangında bin saman balyası yandı.

Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, Mustafa Güven'e ait küçükbaş hayvan ahırının yanında bulunan saman deposunda yangın çıktı. Dumanları gören köylüler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aynı yerin geçmiş yıllarda da 2 kez yandığını belirten depo sahibi bu yangınla üçüncü kez bu yerin yandığını söyledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa İtfaiye Tarım Çevre Yaşam Çan

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