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Çanakkale'de sahte MİT personeli gözaltına alındı

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Çanakkale'de bir kafeye gidip, sahte kurum kimliği ile kendisini MİT personeli olarak tanıtan T.T. adlı kadın, gözaltına alındı. Üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ile askeri personel kamuflajı ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de bir kafeye gidip, sahte kurum kimliği ile kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan T.T. (33) adlı kadın, gözaltına alındı.

Kentte 30 Mayıs'ta bir kafeye giden T.T., kendisi MİT personeli olarak tanıtarak kimliğini gösterdi. Durumdan şüphelenen iş yeri sahipleri, polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kimliği sahte olan T.T.'yi gözaltına aldı. T.T.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ile askeri personel kamuflajı ele geçirildi. T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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