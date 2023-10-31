Çanakkale'de Sahte MİT Görevlisi Yakalandı

Çanakkale'de kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan zanlı, sahte kimlik kartları ve kurusıkı tabanca ile evinde yakalandı.

Çanakkale'de kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı iş yerlerine ve kurumlara giderek MİT personeli olduğunu, soruşturma yapmak için geldiğini söyleyen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kişinin E.S. (21) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Evde yapılan aramada, kurusıkı tabanca ve iki adet sahte MİT kimlik kartı ele geçirildi.

"Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" iddiasıyla gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.