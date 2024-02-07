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Çanakkale'de Sahte İlan Dolandırıcıları Tutuklandı

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Çanakkale'de internette verdikleri sahte ilanlar üzerinden vatandaşları dolandıran 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 9 kişiye işlem yapıldı ve suçta kullanılan malzemelere el konuldu.

Çanakkale'de internette verdikleri sahte ilanlar üzerinden vatandaşları dolandıran 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahibinden.com ve Facebook Marketplace isimli uygulamalar üzerinden oluşturdukları sahte ilanlar ile iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Merkez ve Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kişiye işlem yapıldı. Suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 adet telefon, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 1 adet sim kart adaptörü, 9 adet banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan 3 şahıs ise, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Dolandırıcılık Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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