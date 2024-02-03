Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 69 kaçak göçmeni yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 69 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'KB-111' ve 'KB-20' tarafından iki ayrı noktada lastik botlar içinde toplam 69 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE