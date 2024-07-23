Çanakkale'de Sahil Güvenlik Ekipleri 49 Kaçak Göçmen Kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açılarında 3 farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Ayvacık açıklarında içinde kaçak göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları 'TCSG-8' ve 'TCSG-905' tarafından 7'si çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı.

Bir başka bölgede ise sahil güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 21 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE