Çanakkale'de Sahil Güvenlik Ekipleri 49 Kaçak Göçmen Kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 49 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler, motor arızası yaşayan lastik botlarda bulunan göçmenlere yardım etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 49 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açılarında 3 farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Ayvacık açıklarında içinde kaçak göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları 'TCSG-8' ve 'TCSG-905' tarafından 7'si çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı.
Bir başka bölgede ise sahil güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 21 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE