Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Çanakkale'de sağlık botunda meydana gelen patlamada 34 yaşındaki sağlık personeli Ahmet Seçkin hayatını kaybetti, 23 yaşındaki Semih Ç. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de sağlık botunda yaşanan patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli ile yaralı vatandaşın kimlikleri belli oldu.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde saat 18.15 sıralarında Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. 1 vatandaş ise yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli ile yaralanan vatandaşın kimlikleri belli oldu.

Patlamada hayatını kaybeden sağlık personelinin Ordu'nun Ünye ilçesinden Ahmet Seçkin (34), ağır yaralanan ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına olan yaralının ise Kumkale köyünden Semih Ç. (23) olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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