Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen Çanakkale Valisi incelemelerde bulundu.
Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen ve 1 sağlık personeli hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın da yaralandığı
patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.
Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde bulunan Kumkale Balıkçı Barınağı'nda bulunan Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa