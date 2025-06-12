Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen Çanakkale Valisi incelemelerde bulundu.

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen ve 1 sağlık personeli hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın da yaralandığı

patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde bulunan Kumkale Balıkçı Barınağı'nda bulunan Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi

İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.