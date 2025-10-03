Haberler

Çanakkale'de Sağanak Yağışın Ardından Kanalizasyonlar Taştı

Çanakkale'de Sağanak Yağışın Ardından Kanalizasyonlar Taştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kepez beldesinde etkili olan sağanak yağış sonrası kanalizasyonlar taştı, sokaklar göle döndü. Trafikte zorluklar yaşandı.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde sağanak yağışı sonrasında kanalizasyonlar taştı sokaklar göle döndü.

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağışı sonrasında Kepez beldesi Atatürk caddesi üzerinde kanalizasyonlar taştı. Sağanak yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Kepez beldesinde kanalizasyonların taşması üzerine sokaklar adeta göle döndü. Trafikte araçlar ve caddeyi kullanmak isteyen yayalar zor anlar yaşadı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.