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Çanakkale'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Çanakkale'de kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kent merkezinde caddeler ve sokaklar göle döndü, Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Kalabaklı köyünde ise dere taştı.

Çanakkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kent merkezinde caddeler ve sokaklar göle dönerken, Küçük Sanayi Sitesi sular altına kaldı. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde ise sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Bazı iş yerleri ile Küçük Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdare'ye bağlı ekipler temizlik çalışması gerçekleştirirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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