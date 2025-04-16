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Çanakkale'de Rüzgar Gülü Kanadı Taşıyan Tır Devrildi

Çanakkale'de Rüzgar Gülü Kanadı Taşıyan Tır Devrildi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, rüzgar gülü kanadı taşıyan bir tır devrildi. Kaza sırasında, kanatların çevredeki sandık fabrikası ve bir dam üzerine düşerek hasara yol açtığı bildirildi.

Çanakkale'de rüzgar gülü kanadı taşıyan tır devrildi. Kaza anında tır üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrilerek hasar oluşturdu.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre özel bir firamaya ait rüzgar gülü kanadı taşıyan tır Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada henüz belli olmayan bir nedenle devrildi. Kaza anında tır üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Sandık fabrikasında ve bir damda maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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