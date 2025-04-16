Çanakkale'de Rüzgar Gülü Kanadı Fabrika Üstüne Devrildi
Çanakkale'de rüzgar gülü taşıyan tır, dönüş yaparken devrildi ve 75 metrelik rüzgar gülü kanadı bir plastik sandık fabrikası ile bir damın üzerine düştü. Olayda maddi hasar meydana geldi.
Fabrika üstüne yıkılan rüzgar gülü kanadı böyle görüntülendi
ÇANAKKALE - Çanakkale'de rüzgar gülü taşıdığı sırada plastik sandık fabrikası üzerine devrilen kaza drone ile görüntülendi. Kazada 75 metrelik rüzgar gülü kanadının sandık fabrikası ile bir dama zarar verdi.
Kaza, saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre özel bir firmaya ait rüzgar gülü kanadı taşıyan tır Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada henüz belli olmayan bir nedenle devrildi. Kaza anında tır üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan bir plastik sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Sandık fabrikasında ve bir damda maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Öte yandan rüzgar gülü taşıdığı sırada plastik sandık fabrikası üzerine devrilen kaza drone ile görüntülendi. Kazada 75 metrelik rüzgar gülü kanadının sandık fabrikası ile bir dama zarar verdi.