Çanakkale'de Rüzgar Gülü Kanadı Fabrika Üstüne Devrildi

Fabrika üstüne yıkılan rüzgar gülü kanadı böyle görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de rüzgar gülü taşıdığı sırada plastik sandık fabrikası üzerine devrilen kaza drone ile görüntülendi. Kazada 75 metrelik rüzgar gülü kanadının sandık fabrikası ile bir dama zarar verdi.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre özel bir firmaya ait rüzgar gülü kanadı taşıyan tır Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada henüz belli olmayan bir nedenle devrildi. Kaza anında tır üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan bir plastik sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Sandık fabrikasında ve bir damda maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Öte yandan rüzgar gülü taşıdığı sırada plastik sandık fabrikası üzerine devrilen kaza drone ile görüntülendi. Kazada 75 metrelik rüzgar gülü kanadının sandık fabrikası ile bir dama zarar verdi.