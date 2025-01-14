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Çanakkale'de Restoratörün Ölümü: Profesör Eşine Tahliye

Çanakkale'de Restoratörün Ölümü: Profesör Eşine Tahliye
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Çanakkale'de apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden restoratör Tuğba Yavaş'ın ölümüne ilişkin tutuklanan eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Çanakkale'de restoratörün 5. kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan profesör eşi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

30 Ekim 2024 tarihinde merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, restoratör Tuğba Yavaş (39), apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düşmüştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından polis ekipleri Tuğba Yavaş'ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın (49) ifadesine başvurmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Yavaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasının ardından iddianame hazırlanmıştı. Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında 'kasten adam öldürme suçunun üstsoy veya altsoydan birine veya eş, boşandığı eşe veya kardeşe karşı işlenmesi ve cezası akrabalık ilişkisi olan kişinin öldürülmesi' suçundan dava açılmıştı. Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması 8 Ocak'ta görüldü. Tutuklu sanık Alptekin Yavaş duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık ve müşteki avukatları ile yakınları mahkemede hazır bulundu. Hakim, sanık Alptekin Yavaş'ın tutukluluk halinin devamına ve ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verip, duruşmayı erteledi. Bugün görülen duruşmada tahliyesine karar verilen Yavaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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