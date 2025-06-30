Çanakkale'de Restoratörün Ölümü: Eşinin Yargılanmasına Devam Edildi

Çanakkale'de 39 yaşındaki restoratör Tuğba Yavaş'ın 5. kattan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili şüpheli eşinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olayın tanığı ve Tuğba Yavaş'ın yakınları dinlendi.

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Tuğba Yavaş (39), apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tuğba Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler Tuğba Yavaş'ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Yavaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti. Mahkeme ise sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada müşteki yakınları ve tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Alptekin Yavaş hazır bulundu. Sanık Yavaş'ın ve müşteki yakınlarının dinlenmesi ardından hakim sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava ertelendi.

Davanın üçüncü duruşması bugün Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tuğba Yavaş'ın yakınları ve tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş duruşma salonunda hazır bulundu.

"Ben aşağıya indiğimde Alptekin Bey de oradaydı. Kendisi sakindi, herhangi bir şey söylemiyordu"

Duruşmada ilk olarak olayın tanığı Berke Taha Çetin dinlendi. Aynı apartmanın 2'nci katında oturduğunu belirten Çetin, "Ben olay sırasında balkondaydım. Sosyal medya hesaplarımı inceliyordum. Balkona çıktığım anda tartışma sesini duydum. Karşılıklı bağrışma vardı. Tartışmayı duyduktan yaklaşık 20 saniye sonra bir bayanın düştüğünü gördüm. Bayan düşerken baş kısmı aşağı doğruydu. Büyük bir ses duyuldu, aşağıya eşya atılmış gibi. Ben de o an olayın şokunu yaşadım. Benden önce babam aşağı indi. Daha sonra ben de aşağıya indim. Ben aşağıya indiğimde Alptekin Bey de oradaydı. Kendisi sakindi, herhangi bir şey söylemiyordu. Kan görmedim. Alptekin Bey Tuğba Hanımı kaldırmayı denedi sonra bıraktı. İkisinin arasında sorun olup olmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Eşinin bir seferinde başka bir kadınla ilişkisini itiraf ettiğini söyledi"

Tuğba Yavaş ile uzun yıllardır arkadaş olduklarını söyleyen Ersan Yavaş, "Ben Tuğba'ya en yakın insanlardan biriydim. Beni abla, anne gibi görürdü çok özel şeyler paylaşırdı. Son dönemdeki mesajlarında çocuğunun rahatsızlığından ve okuldaki başarısından bahsederdi. Elim olay olduğu gece benim kuzenimin evinde beraberdik. Sohbette çok yorulduğunu, temizlik yaptığını, eşinin ona bakmadığını, eşinin onunla ilgilenmediğini söyledi. Bana ölümden ya da intihardan bahsetmezdi. Tuğba çocuğuna çok düşkün bir anneydi. Eşinin bir seferinde başka bir kadınla ilişkisini itiraf ettiğini söyledi. Hatta bunu bana mesaj olarak attı" dedi.

Ardından Alptekin Yavaş ve Tuğba Yavaş'ın oğulları K.Y. (15) dinlenildi. Sanık ve müşteki yakınlarının ifadesinin alınmasının ardından hakim, sanık Alptekin Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Ekim tarihine erteledi. - ÇANAKKALE