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Çanakkale'de Rehin Olayında 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Rehin Olayında 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de 11 gün önce annesine şiddet uygulayıp rehin alan Burak Arseven'in vurduğu Fikret Okay, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Çanakkale'de 11 gün önce annesi Ş.A.'ya şiddet uyguladıktan sonra rehin alıp, elindeki av tüfeğiyle polisle çatışarak etkisiz hale getirilen Burak Arseven'in olay sırasında vurduğu Fikret Okay (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 10 Mart saat 14.00'te Cevatpaşa Mahallesi Fırat Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan kişiyi görenler, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı. Annesi Ş.A.'ya şiddet uygulayıp, rehin aldığı öğrenilen Burak Arseven, balkona çıkarak elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu. Polisin ikna çabaları sırasında Arseven, elindeki av tüfeğiyle kendisini ikna etmeye çalışan komşusu Fikret Okay'ı vurdu. Ağır yaralanan Okay, hastanede tedavi altına alındı.

Fikret Okay, 11 gündür tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesinde hayatını kaybetti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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