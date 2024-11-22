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Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Gözaltı

Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Gözaltı
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Haberler
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir işletmeye pompalı tüfekle yapılan saldırının ardından jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın detayları araştırılıyor.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince, bir iş yerine yapılan pompalı tüfekle saldırı olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bir işletmeye motosiklet ile gelen maskeli 2 şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayın ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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