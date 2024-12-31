Çanakkale'de Polislerden Çocuklara Yeni Yıl Eğlencesi: Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu
Çanakkale'de yeni yıl akşamında polis ekipleri, çocuklar için 'Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu'nu sahneleyerek eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlik sonrası polisler çocuklarla sohbet ederek sıcak bir atmosfer oluşturdu.
Çanakkale'de yeni yıl akşamında görev yapan polis ekipleri, çocuklar için "Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu"nu sahneledi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı etkinlikleri kapsamında Fevzipaşa Mahallesi'ndeki çocuklar için "Müzeyyen Aslan Karagöz Oyunu"nu sahneledi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte, polislerin sergilediği oyun çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.
Mahallede sıcak bir atmosfer oluşturan polisler, oyun sonrasında çocuklarla sohbet edip vakit geçirdi. - ÇANAKKALE