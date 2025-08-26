Çanakkale'de Polis Ekiplerinden Vatandaşa Bilgilendirme Çalışmaları

Çanakkale'de polis ekipleri vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, "Güzel Çanakkalemizin huzurunu birlikte koruyacağız" sloganıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Sahada vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri; piknik alanlarında doğru ateş kullanımı, KADES, banka hesabı kiralama, telefon ve sms yoluyla dolandırıcılık, internet üzerinden dolandırıcılık, güvenlik kamerasının önemi, sosyal medya güvenliği konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Ardından ekipler, sorumluluk sahalarına giren konularda vatandaşlardan gelen öneri ve istekleri de dinledi. - ÇANAKKALE