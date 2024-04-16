Çanakkale'de Polis Ekipleri Denetim Gerçekleştirdi

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde 230 personel ve 80 ekiple denetimler gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde 230 personel ve 80 ekiple gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması"nda 159 okul çevresi, 49 park/bahçe ve mesire alanı, 10 metruk bina ve çevresi, 31 büfe\bakkal vb. iş yeri, 18 kahvehane/kıraathane, 3 oyun salonu, 17 internet salonu, 5 iddia bayi, 13 içkili umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi.

Denetim esnasında 905 şahsın UYAP/GBT sorgusu yapılırken, 2 aranan şahıs yakalanarak, haklarında gerekli adli/idari işlem uygulandı. Ayrıca, 98'i servis aracı olmak üzere 265 araç kontrol edildi. Kusurlu görülen 4 servis araç sürücüsüne ve 15 özel araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 1 özel araç trafikten men edildi. - ÇANAKKALE