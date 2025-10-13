Haberler

Çanakkale'de Polis Denetimleri: 30 Şahıs Yakalandı, Narkotik ve Silah Ele Geçirildi

Çanakkale'de Polis Denetimleri: 30 Şahıs Yakalandı, Narkotik ve Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Çanakkale'de son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 419 araç ve 3,349 şahıs kontrol edildi. 30 aranan şahıs yakalanırken, narkotik madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde 419 araç ve araç içerisinde bulunan 3 bin 349 şahıs denetlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü ekiplerince suç ve suçlulara karşı mücadele çerçevesinde denetimler devam ediyor. Kentte gerçekleştilen huzur uygulamları çerçevesinde 06-13 Ekim tarihleri arasında, 419 araç ve araç içerisinde bulunan 3 bin 349 şahıs denetlendi. Gerçekleştirilen denetimler sırasında 11 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulanırken farklı suçlardan arandığı tespit edilen 30 şahıs yakalandı. Uygulama çerçevesinde araçlardan gerçekleştirilen aramalarda, 27,54 gram narkotik madde, 40 adet narkotik içerikli hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 36 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
