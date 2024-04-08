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Çanakkale'de Panelvan Aracın Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde panelvan aracın devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale istikametinden Balıkesir'in Edremit istikametine gitmekte olan Muhammet Furkan Aytaç'ın kullandığı 34 GIA 357 plakalı panelvan araç, Ayvacık Baraj mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Muhammet Furkan Aytaç ve araç içerisinde bulunan Muhammet Faruk Aykut yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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