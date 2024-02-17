Çanakkale'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Çanakkale'de Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Ezine'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan Hatice Özdemir (32) yönetimindeki 17 FU 533 plakalı otomobil, henüz belirlenmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücüler durumu jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücüsü Hatice Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkışan Hatice Özdemir'in cansız bedeni otomobilden çıkarılarak, cenazesi cenaze aracıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE