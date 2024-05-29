Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole yuvarlandı ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçeli köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesine seyir halinde olan Bedri Öztürk idaresindeki 26 B 3289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yolcular Gülçin Öztürk, Haydar Akyurt ve Emine Akyurt yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Haydar Akyurt ve Emine Akyurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale trafik Ezine Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 'Geç saatte dışarı çıkma' cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

"Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü

Bakmadan Geçme

29-30 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne? #127952 UEFA Avrupa Konferans Ligi Final nerede, hangi ülkede yapılıyor? #9917 29-30 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 30 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Matematik seçmeli ders mi olacak? İletişim Başkanlığından açıklama geldi Survivor kim kazandı? 29 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 29 Mayıs Çarşamba 2024? #129300 Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı ile nasıl başa çıkılır? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Almanya-Türkiye Milletler Ligi maçı canlı izle! ALMANYA- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI (HD) İZLEME LİNKİ BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title