Çanakkale'de Otomobil Devrildi: Anne ve Oğlu Yaralandı

Çanakkale'de Otomobil Devrildi: Anne ve Oğlu Yaralandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden Balıkesir'e seyir halinde olan Ayşegül C. idaresindeki 26 SS 499 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ayşegül C. ve oğlu Yasin C. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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